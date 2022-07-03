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СНГ 03.07.2022 22:20

Австралия дополнительно предоставит военно-техническую помощь Украине на $100 млн

Премьер-министр Австралии Энтино Албаниз сообщил о предоставлении Украине дополнительно военно-технической помощи на 100 млн долларов.

"Сегодня мы оглашаем дополнительные 100 млн долларов в виде военно-технической помощи В целом мы уже предоставили 390 млн долларов", - сказал он в воскресенье на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы также дополнительно предоставляем 14 БТР и 20 Bushmaster – бронированных транспортных средств. Таким образом, общее количество Bushmaster составило 60 штук", - сообщил он.

По словам премьера, Австралия также будем предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники.

"Мы также будем предоставлять дополнительную помощь пограничным войскам Украины", - сказал он.

По словам премьера, "мы также будем снижать пошлины на украинские товары. Будем присоединяться к работе Международного суда, объявлять дополнительные санкции и запреты на передвижения в отношении 16 российских министров и крупных бизнесменов".

Австралия, по словам премьера, также запретит импорт российского золота.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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