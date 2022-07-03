Австралия дополнительно предоставит военно-техническую помощь Украине на $100 млн

Премьер-министр Австралии Энтино Албаниз сообщил о предоставлении Украине дополнительно военно-технической помощи на 100 млн долларов.
"Сегодня мы оглашаем дополнительные 100 млн долларов в виде военно-технической помощи В целом мы уже предоставили 390 млн долларов", - сказал он в воскресенье на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы также дополнительно предоставляем 14 БТР и 20 Bushmaster – бронированных транспортных средств. Таким образом, общее количество Bushmaster составило 60 штук", - сообщил он.
По словам премьера, Австралия также будем предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники.
"Мы также будем предоставлять дополнительную помощь пограничным войскам Украины", - сказал он.
По словам премьера, "мы также будем снижать пошлины на украинские товары. Будем присоединяться к работе Международного суда, объявлять дополнительные санкции и запреты на передвижения в отношении 16 российских министров и крупных бизнесменов".
Австралия, по словам премьера, также запретит импорт российского золота.
Байрамов в понедельник посетит Тегеран - СМИ
Турция анонсировала саммит с Азербайджаном и Туркменистаном
С терминала Джейхан в январе-июне 2022г отгружено почти 107 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД
Прорабатываются три варианта доставки туркменского газа в Турцию - Октай
Баку и Нью-Дели согласовали все открытые пункты по соглашению об избежании двойного налогообложения
Карлос Сайнс выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Продлена кампания с бесплатными картами Yelo
Абоненты Bakcell смогут приобрести eSIM онлайн
При поддержке Банка Республика члены семей шехидов и ветераны войны посетили Шушу
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ