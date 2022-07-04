Токаев выразил готовность Казахстана помочь стабилизации цен на углеводороды на европейском и мировом рынке

Казахстан готов помочь в стабилизации ситуации в сфере энергетической безопасности Европы и мира, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. "Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках", - сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана о телефонном разговоре Токаева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

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