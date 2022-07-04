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ТЭК 04.07.2022 16:48

ЕС нужно уменьшить зависимость от России в атомной сфере

Евросоюзу, который ввел санкции в отношении российского нефтегазового сектора, необходимо также уменьшить и зависимость от ядерного топлива и другой продукции из РФ, которую на международный рынок поставляет ГК "Росатом", считает эстонский евродепутат, заместитель главы комиссии Европарламента по иностранным делам Урмас Паэт.

"Несмотря на то, что уже немало слов было сказано о необходимости сократить зависимость Запада от энергетических источников в России, сектор атомной энергетики до сих пор остается вне действия санкций", - говорится в письменном запросе Паэта его коллег по Европарламенту комиссару ЕС по энергетике.

Текст запроса приводит агентство BNS.

Среди атомных реакторов в странах ЕС насчитывается 18 таких, которые были построены по российским технологиям и на сегодня полностью зависят от поставок атомного топлива из России. Они расположены в пяти странах ЕС и их суммарная мощность составляет 11% совокупной мощности атомных реакторов в ЕС.

"Эту зависимость больше нельзя игнорировать, особенно учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, угрозу европейской безопасности и ее влияние на цены на энергию. Сейчас самое время как можно скорее найти альтернативные решения этой ситуации", - утверждает Паэт.

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