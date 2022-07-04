Алматы возвращается к масочному режиму из-за роста заболеваемости COVID-19

В Алматы вновь вводят масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19, говорится в постановлении государственного санитарного врача города.
Постановление опубликовано в понедельник на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
"Рекомендовать ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением населения (ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, банки, кинотеатры, театры, цирки, концертные залы, автовокзалы, спортивные мероприятия, конференции), при поездках в общественном транспорте, метро, международные пассажирские перевозки, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи", - говорится в постановлении санврача.
Также в документе отмечается необходимость перевода сотрудников с противопоказаниями к вакцинации и беременных на дистанционную работу, а также лиц, контактировавших с больными коронавирусом.
В понедельник Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19.
Масочный режим в Казахстане был отменен в марте 2022 года.
За минувшие сутки в Казахстане выявлено 159 случаев COVID-19 и коронавирусной пневмонии, из них 88 случаев зарегистрировано в Алматы.
Население города составляет 2 млн человек.
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