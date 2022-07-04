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Дальнее зарубежье 04.07.2022 15:56

Почти 20 человек числятся пропавшими без вести после обрушения части ледника на севере Италии

По меньшей мере 18 человек все еще числятся пропавшими без вести после обрушения части ледника Мармалада на севере Италии, которое произошло накануне, сообщают итальянские СМИ.

Кроме того, семь человек погибли, восемь получили травмы.

Погодные условия утром в понедельник были слишком опасными для возобновления поиска пропавших без вести. Пока что для поисков применяют дроны.

Катастрофа произошла в воскресенье в горах на границе между областями Трентино-Альто-Адидже и Венето.

Обрушение части ледника произошло на фоне аномально жаркой погоды в Италии: она ощущается и в горах и ускоряет таяние ледников.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЛЕДНИК, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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