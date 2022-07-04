Встреча в рамках регионального формата «3+3» пройдет в Иране – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Иран примет следующую встречу в рамках регионального формата «3+3».
«Мы приветствуем конструктивную позицию Ирана в вопросе участия и сотрудничества в рамках региональных форматов, включая механизм «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, РФ и Иран). Иран примет встречу в данном формате в ближайшем будущем (первая встреча состоялась в декабре 2021 года в Москве – ИФ», сказал Байрамов на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране в понедельник.
По его словам, которое приводит иранское агентство Mehr, Азербайджан готов содействовать увеличению грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».
Глава МИД также подчеркнул, что Баку и Тегеран достигли договоренностей о совместном производстве (в Азербайджане – ИФ) автомобилей и тракторов.
Байрамов, касаясь процессов на Южном Кавказе, заявил, что Азербайджан стремится нормализовать отношения с Арменией: «Мы заявили о своей готовности возобновить транспортное сообщение и международное сообщение между Азербайджаном и Арменией».
Глава МИД Азербайджана также заявил, что внешнеторговые отношения между Азербайджаном и Ираном могут быть выше текущих показателей. «Несмотря на 30% увеличение товарооборота между двумя странами в 2021 году, а также увеличение объема торговли на 18% между двумя странами за первые 5 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коммерческие и экономические возможности двух стран могут быть выше», - подчеркнул он.
Касаясь проекта транспортного соединения Восточного Зангезура (западный регион Азербайджана) с Нахчываном через Иран, Байрамов сообщил, что в ближайшее время начнется строительство первого моста в этом регионе.
Э.Шафиев
Объявлены тендеры на строительство 15 жилых домов в Шуше
Баку рассчитывает на вклад Вашингтона в подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном - Алиев
В Карабахе и Зангезуре с ноября 2020г разминировано 14,4 тыс. га территорий – ANAMA
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Назначен новый генеральный менеджер в отеле Fairmont Baku, Flame Towers
В Баку пройдет конференция, посвященная проблеме обмеления Каспия
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Переговоры о членстве Финляндии в НАТО завершились в Брюсселе, протокол о присоединении к альянсу может быть подписан 5 июля
Алматы возвращается к масочному режиму из-за роста заболеваемости COVID-19
Глава Евросовета в разговоре с Мирзиеевым выступил в поддержку курса открытости и реформ в Узбекистане
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» присоединился к Глобальному договору ООН в поддержку целей устойчивого развития
Банк Республика представил новую карту для предпринимателей «Business Plus»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ