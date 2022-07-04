Встреча в рамках регионального формата «3+3» пройдет в Иране – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Иран примет следующую встречу в рамках регионального формата «3+3».

«Мы приветствуем конструктивную позицию Ирана в вопросе участия и сотрудничества в рамках региональных форматов, включая механизм «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, РФ и Иран). Иран примет встречу в данном формате в ближайшем будущем (первая встреча состоялась в декабре 2021 года в Москве – ИФ», сказал Байрамов на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране в понедельник.

По его словам, которое приводит иранское агентство Mehr, Азербайджан готов содействовать увеличению грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Глава МИД также подчеркнул, что Баку и Тегеран достигли договоренностей о совместном производстве (в Азербайджане – ИФ) автомобилей и тракторов.

Байрамов, касаясь процессов на Южном Кавказе, заявил, что Азербайджан стремится нормализовать отношения с Арменией: «Мы заявили о своей готовности возобновить транспортное сообщение и международное сообщение между Азербайджаном и Арменией».

Глава МИД Азербайджана также заявил, что внешнеторговые отношения между Азербайджаном и Ираном могут быть выше текущих показателей. «Несмотря на 30% увеличение товарооборота между двумя странами в 2021 году, а также увеличение объема торговли на 18% между двумя странами за первые 5 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коммерческие и экономические возможности двух стран могут быть выше», - подчеркнул он.

Касаясь проекта транспортного соединения Восточного Зангезура (западный регион Азербайджана) с Нахчываном через Иран, Байрамов сообщил, что в ближайшее время начнется строительство первого моста в этом регионе.

Э.Шафиев