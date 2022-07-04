Байден намерен смягчить ограничения на импорт товаров из Китая для сдерживания инфляции - WSJ

Президент США Джо Байден планирует смягчить ограничения на импорт китайских товаров в качестве одной из мер для сдерживания инфляции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Белый дом может уже на этой неделе объявить о приостановке действия пошлин на импорт из КНР некоторой продукции, в том числе, потребительских товаров, включая одежду и школьные принадлежности. Кроме того, администрация Байдена намерена запустить программу, в рамках которой импортеры смогут просить об освобождении от действия пошлин.

Офис торгового представителя США проверяет меры по ограничению китайского экспорта, принятые администрацией предыдущего президента страны Дональда Трампа, и 5 июля истекает срок приема комментариев от представителей бизнеса и других лиц, выигравших в результате введения пошлин.

По словам источников WSJ, Байден неоднократно откладывал объявление о смягчении ограничений для торговли с Китаем из-за разногласий в отношении этого шага как внутри Белого дома, так и среди представителей бизнеса, а также законодателей.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявляла, что пошлины тормозят рост американской экономики, и администрация Байдена ищет возможности для их пересмотра с целью сдерживания инфляции. Некоторые из пошлин, по мнению Йеллен, не носят стратегического характера и не решают вопрос несправедливых торговых практик КНР.

В то же время, торговый представитель США Кэтрин Тай и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считают пошлины на китайские товары ценным рычагом, позволяющим Вашингтону добиваться уступок от Пекина. Они полагают, что снижение пошлин должно предприниматься вместе с другими мерами, которые позволят США сохранять давление на Китай, требуя от него изменения торговых практик.

Среди таких шагов - повышение пошлин на стратегические товары, включая промышленное и транспортное оборудование, при снижении пошлин на потребительские товары.

Экономисты полагают, что отказ США от пошлин на китайские товары не приведет к резкому ослаблению инфляции в стране. По оценкам аналитиков Peterson Institute for International Economics, этот шаг в первое время сократит темпы инфляции лишь на 0,26 процентного пункта.

"Однако, когда американские компании начнут снижать надбавки, чтобы конкурировать с импортом, темпы инфляции могут замедлиться на 1 процентный пункт", - считают аналитики.