Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.07 $/bbl +/- WTI 108.43 +2.67 Brent 111.63 +2.60

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.07.2022 17:03

Байден намерен смягчить ограничения на импорт товаров из Китая для сдерживания инфляции - WSJ

Президент США Джо Байден планирует смягчить ограничения на импорт китайских товаров в качестве одной из мер для сдерживания инфляции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Белый дом может уже на этой неделе объявить о приостановке действия пошлин на импорт из КНР некоторой продукции, в том числе, потребительских товаров, включая одежду и школьные принадлежности. Кроме того, администрация Байдена намерена запустить программу, в рамках которой импортеры смогут просить об освобождении от действия пошлин.

Офис торгового представителя США проверяет меры по ограничению китайского экспорта, принятые администрацией предыдущего президента страны Дональда Трампа, и 5 июля истекает срок приема комментариев от представителей бизнеса и других лиц, выигравших в результате введения пошлин.

По словам источников WSJ, Байден неоднократно откладывал объявление о смягчении ограничений для торговли с Китаем из-за разногласий в отношении этого шага как внутри Белого дома, так и среди представителей бизнеса, а также законодателей.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявляла, что пошлины тормозят рост американской экономики, и администрация Байдена ищет возможности для их пересмотра с целью сдерживания инфляции. Некоторые из пошлин, по мнению Йеллен, не носят стратегического характера и не решают вопрос несправедливых торговых практик КНР.

В то же время, торговый представитель США Кэтрин Тай и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считают пошлины на китайские товары ценным рычагом, позволяющим Вашингтону добиваться уступок от Пекина. Они полагают, что снижение пошлин должно предприниматься вместе с другими мерами, которые позволят США сохранять давление на Китай, требуя от него изменения торговых практик.

Среди таких шагов - повышение пошлин на стратегические товары, включая промышленное и транспортное оборудование, при снижении пошлин на потребительские товары.

Экономисты полагают, что отказ США от пошлин на китайские товары не приведет к резкому ослаблению инфляции в стране. По оценкам аналитиков Peterson Institute for International Economics, этот шаг в первое время сократит темпы инфляции лишь на 0,26 процентного пункта.

"Однако, когда американские компании начнут снижать надбавки, чтобы конкурировать с импортом, темпы инфляции могут замедлиться на 1 процентный пункт", - считают аналитики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az