Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.07 $/bbl +/- WTI 108.43 +2.67 Brent 111.63 +2.60

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.07.2022 20:04

Порог богатства в США за год вырос на 16%, до $2,2 млн

Американцы в среднем считают богатыми своих сограждан с состоянием выше $2,2 млн, показало ежегодное исследование финансовой компании Charles Schwab.

Этот показатель не избежал влияния инфляции - год назад богатыми в США считались люди с состоянием более $1,9 млн.

Речь идет о среднем показателе по стране, и в крупных городах порог богатства значительно выше. Причем лидером в этом отношении является Сан-Франциско, где находятся штаб-квартиры многих крупных ИТ-компаний, с серьезным отрывом опережая Нью-Йорк и Вашингтон.

В Сан-Франциско богатыми считаются только те, чьи активы за вычетом долга составляют не менее $5,1 млн. Состояние более $1,7 млн позволяет рассчитывать только на "комфортную" оценку финансового положения в глазах жителей города.

В Южной Калифорнии (включая Лос-Анджелес и Сан-Диего) порог богатства составляет $3,9 млн, в Нью-Йорке - $3,4 млн, в Вашингтоне - $3,3 млн. Среди 12 крупнейших городов США, попавших в исследование, самый низкий порог зафиксирован в Денвере - $2,3 млн.

Опрос был проведен в начале февраля среди выборки из 500-750 человек в каждом городе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az