В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 17 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 388, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 36 случаев.
Десятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 453 человека (+ 11 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 218 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 574 тестов на коронавирус против 2 тыс. 117 тестов накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 972 тыс. 527 теста на COVID-19.
Б.Рустамбеков
Объявлены тендеры на строительство 15 жилых домов в Шуше
Баку рассчитывает на вклад Вашингтона в подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном - Алиев
В Карабахе и Зангезуре с ноября 2020г разминировано 14,4 тыс. га территорий – ANAMA
Азерсу направит свыше 12 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и канализации части поселков Шаган и Шувелан
Klaipedos nafta оценит возможности расширения мощностей терминала СПГ до 5 или 6 млрд куб. м в год
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Переговоры о членстве Финляндии в НАТО завершились в Брюсселе, протокол о присоединении к альянсу может быть подписан 5 июля
Алматы возвращается к масочному режиму из-за роста заболеваемости COVID-19
Глава Евросовета в разговоре с Мирзиеевым выступил в поддержку курса открытости и реформ в Узбекистане
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» присоединился к Глобальному договору ООН в поддержку целей устойчивого развития
Банк Республика представил новую карту для предпринимателей «Business Plus»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ