В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 17 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 388, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 36 случаев.

Десятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 453 человека (+ 11 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 218 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 574 тестов на коронавирус против 2 тыс. 117 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 972 тыс. 527 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков