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Карабах 04.07.2022 17:02

В Карабахе и Зангезуре с ноября 2020г разминировано 14,4 тыс. га территорий – ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено около 14,4 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

«С 10 ноября 2020 года до 30 июня 2022 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 14 тыс. 390,2 га. За этот период обнаружено и обезврежено 11 858 противопехотных мин, 5 959 противотанковых мин, а также 17 314 неразорвавшийся военный снаряд», - подчеркивается в информации агентства.

ANAMA также сообщает, что с 1 по 30 июня 2022 года в Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 2,7 тыс. га территорий.

Х.Насирзаде

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Тэги: ANAMA, РАЗМИНИРОВАНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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