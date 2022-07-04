Баку рассчитывает на вклад Вашингтона в подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего американского коллегу Джозефа Байдена с национальным праздником этой страны – Днем независимости, азербайджанский лидер отметил заинтересованность Баку в расширении сотрудничества с Вашингтоном.

«Взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами успешно продолжается на двустороннем и многостороннем уровне. Наша многолетняя совместная деятельность в области обеспечения международной безопасности и борьбы с терроризмом вызывает удовлетворение. Тесное сотрудничество наших стран в вопросах энергетической безопасности, тесное участие и всесторонняя поддержка США в реализуемых нами масштабных транснациональных проектах являются главными факторами нашего успеха», - говорится в поздравительном письме Алиева, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Алиев отметил, что «сегодня отношения между Азербайджаном и США в ряде областей достигло уровня стратегического партнерства и создало условия для расширения политических связей». Он отметил, что сотрудничество между странами в сферах энергетики, безопасности и борьбы с терроризмом носит образцовый характер.

В своем послании глава государства подчеркивает, что Баку также рассчитывает на активную роль Вашингтона в установлении прочного мира и экономического прогресса на Южном Кавказе.

«Мы считаем, что Соединенные Штаты могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений, открытии коммуникаций и налаживании контактов между людьми в период, когда формируются благоприятные условия для установления устойчивого мира и экономического прогресса на Южном Кавказе. В то же время мы считаем, что Соединенные Штаты могут внести ценный вклад в процесс подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе представленных нами пяти принципов», - говорится в письме.

Алиев также выразил уверенность, что «нашими совместными усилиями будет успешно продолжаться и расширяться дружеское и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами в соответствии с интересами наших народов».

Э.Шафиев