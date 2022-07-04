В правительстве Франции сделаны перестановки по итогам парламентских выборов

Елисейский дворец объявил в понедельник ожидавшиеся после парламентских выборов 19 июня перестановки в правительстве Франции.

Ключевые посты, как и ожидалось, сохранили назначенные на них 20 мая министры.

Брюно Ле Мэр по-прежнему остается министром экономики и финансов. Жеральд Дарманен продолжает выполнять функции министра внутренних дел. За Себастьяном Лекорню оставлен пост министра вооруженных сил. Сохранила свои полномочия глава МИД Катрин Колонна. Большинство министров правительства также остаются на своих постах.

Перестановки затронули трех министров.

Министром здравоохранения назначен Франсуа Брон, занимавший ранее пост председателя ассоциации служб скорой помощи Франции. Он заменит Брижит Бургиньон, проигравшую парламентские выборы и, согласно условию президента Эмманюэля Макрона, покидающую правительство.

Бывший директор французского "Красного Креста" Жан-Кристоф Комб меняет выведенного из правительства министра солидарности, автономии и помощи людям с ограниченными возможностями Дамьена Абада, против которого начато предварительное расследование в связи с обвинением в домогательствах к женщинам.

Отвечавший за территориальные органы министр-делегат Кристоф Бешю стал министром экологических преобразований и территориального сплочения, сменив потерпевшую поражение на парламентских выборах Амели де Моншален.

Произведены новые назначения на еще ряд постов министров-делегатов и государственных секретарей. Елисейский дворец уточнил, что среди членов обновленного французского правительства 21 женщина, включая премьер-министра Элизабет Борн, и 21 мужчина.

Президент Макрон созывает в понедельник в 16:00 по местному времени (17:00 мск) в Елисейском дворце первое заседание нового совета министров. В среду Борн будет выступать в Национальном собрании с заявлением о правительственной политике. Как отмечают французские СМИ, на заседании совета министров, возможно, пойдет речь о вотуме доверия премьер-министру в нижней палате парламента.