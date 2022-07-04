Тегеран сообщил о подготовке с ЕС новой встречи по восстановлению СВПД

Иран и Евросоюз готовят новую встречу по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, сообщили в понедельник иранские СМИ.

Они приводят слова замминистра иностранных дел и главного иранского переговорщика Али Багери Кяни, который заявил, что вместе с политическим директором Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Энрике Морой работает над согласованием времени и места нового раунда переговоров в развитие встречи, состоявшейся на прошлой неделе в столице Катара Дохе.

Мора в Дохе выступил посредником в ходе непрямых контактов представителей Ирана и США с целью поиска путей разблокирования переговоров по иранской ядерной сделке, которые велись в Вене с апреля 2021 года.

По завершении дохийской встречи политдиректор ЕВС сообщил, что на ней не удалось достичь прогресса.

"Прошли два дня интенсивных непрямых переговоров в Дохе по ядерной сделке. К сожалению, пока не удалось достигнуть того прогресса, на который надеялись", - написал Мора на своей странице в Твиттере.

При этом европейский дипломат подчеркнул, что продолжит "работу с еще большей интенсивностью, чтобы как можно скорее вернуть ключевую сделку по нераспространению",