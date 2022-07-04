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Карабах 04.07.2022 17:20

Объявлены тендеры на строительство 15 жилых домов в Шуше

Управление «Государственный заповедник Шуша» отбирает подрядчиков на строительство еще 15 жилых домов в городе Шуша.

С этой целью объявлено два тендера.

Первый тендер предполагает строительство в южной жилой зоне города Шуша восьми трех- и пятиэтажных домов вместе с автопарковкой и инженерными установками.

Второй тендер предполагает строительство в южной жилой зоне города Шуша семи трех- и пятиэтажных домов вместе с автопарковкой и работами по благоустройству.

Стоимость участия по каждому из тендеров – 1,5 тыс. манатов.

Стоимость предмета каждого тендера оценивается минимум в $3 млн.

Контактное лицо: Бабек Керимли, тел: +994702030520.

Тендерные предложения принимаются до 15.00 18 августа 2022 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 19 августа в 15.00.

В Управлении агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в Шуше первый жилой комплекс в городе будет включать 24 дома. Для строительства первого ЖК отведена территория в 8 га. Ранее был отобран подрядчик строительства 8 жилых домов в Шуше.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШУША, ДОМА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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