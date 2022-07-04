Объявлены тендеры на строительство 15 жилых домов в Шуше

Управление «Государственный заповедник Шуша» отбирает подрядчиков на строительство еще 15 жилых домов в городе Шуша.
С этой целью объявлено два тендера.
Первый тендер предполагает строительство в южной жилой зоне города Шуша восьми трех- и пятиэтажных домов вместе с автопарковкой и инженерными установками.
Второй тендер предполагает строительство в южной жилой зоне города Шуша семи трех- и пятиэтажных домов вместе с автопарковкой и работами по благоустройству.
Стоимость участия по каждому из тендеров – 1,5 тыс. манатов.
Стоимость предмета каждого тендера оценивается минимум в $3 млн.
Контактное лицо: Бабек Керимли, тел: +994702030520.
Тендерные предложения принимаются до 15.00 18 августа 2022 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 19 августа в 15.00.
В Управлении агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в Шуше первый жилой комплекс в городе будет включать 24 дома. Для строительства первого ЖК отведена территория в 8 га. Ранее был отобран подрядчик строительства 8 жилых домов в Шуше.
Б.Рустамбеков
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