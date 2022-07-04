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СНГ 04.07.2022 17:30

Глава Евросовета в разговоре с Мирзиеевым выступил в поддержку курса открытости и реформ в Узбекистане

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора в понедельник с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обсудил ситуацию в Каракалпакстане.

"Президент Евросовета выступил в поддержку усилий Узбекистана по продолжению курса открытых реформ в стране, нацеленных на формирование сильного гражданского общества и правового государства. В этом контексте особо отмечена недопустимость дестабилизации обстановки в Каракалпакстане со стороны отдельных деструктивных сил", - сообщила в понедельник пресс-служба узбекского лидера.

По ее данным, Мишель просил передать соболезнования семьям и близким погибших в результате беспорядков.

В ходе разговора были рассмотрены вопросы расширения узбекско-европейского многопланового и взаимовыгодного сотрудничества.

Мирзиеев выразил признательность за оказываемое всемерное содействие в проведении демократических и социально-экономических преобразований в Узбекистане.

"В ходе разговора особое внимание было уделено вопросу завершения подготовки Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС", - отмечается в сообщении.

Подчёркнута важность наращивания взаимной торговли и инвестиций, используя преимущества "Генеральной системы преференций плюс".

Стороны отдельно остановились на вопросах продвижения конкретных программ и проектов практического сотрудничества, прежде всего в области "зеленой экономики", цифровизации, инноваций, логистики, сельского хозяйства, экологии, образования и здравоохранения.

Состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Центральной Азии и дальнейшему повышению уровня многостороннего диалога с ЕС.

Поддержана организация крупных международных мероприятий в Узбекистане, направленных на усиление взаимосвязанности, а также обеспечение безопасности и стабильности в регионе, в том числе по содействию установлению прочного мира и оказанию посильной помощи народу Афганистана, добавили в пресс-службе президента.

Беспорядки произошли в столице Республики Каракалпакстан городе Нукусе 1-2 июля. Правоохранительными органами были задержаны 516 человек. Генпрокуратура Узбекистана по факту беспорядков возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй.

В результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм, 243 пострадали, 94 из них госпитализированы.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕС, КОНТАКТЫ


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