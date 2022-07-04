Баку и Нур-Султан договорились расширять сотрудничество в сфере транзита углеводородного топлива - Минэнерго Азербайджана

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках визита в Казахстан в понедельник провел встречу со своим казахстанским коллегой Болатом Акчулаковым.
"На встрече, проведенной с участием представителей министерств экономики и энергетики двух стран и компании SOCAR, обсуждалось эффективное двустороннее сотрудничество в области энергетики. Стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере транзита углеводородного топлива, энергоэффективности, увеличения доли возобновляемых источников в производстве и потреблении энергии, а также в проведении в кратчайшие сроки очередного заседания действующих рабочих групп в сфере энергетики", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.
Кроме того, отмечает ведомство, принято решение о проведении совместных тренингов, семинаров для обмена опытом по указанным направлениям и реализации других мероприятий, представляющих взаимный интерес.
"В ходе встречи также отмечался вклад межправительственной комиссии в укрепление отношений между Азербайджаном и Казахстаном", - говорится в информации.
Как сообщалось, Шахбазов в понедельник отправился с визитом в Казахстан для участия в 18-ом заседании Совместной азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится 5 июля.
Н.Аббасова
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