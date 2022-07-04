Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.07 $/bbl +/- WTI 108.43 +2.67 Brent 111.63 +2.60

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.07.2022 20:10

Баку и Нур-Султан договорились расширять сотрудничество в сфере транзита углеводородного топлива - Минэнерго Азербайджана

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках визита в Казахстан в понедельник провел встречу со своим казахстанским коллегой Болатом Акчулаковым.

"На встрече, проведенной с участием представителей министерств экономики и энергетики двух стран и компании SOCAR, обсуждалось эффективное двустороннее сотрудничество в области энергетики. Стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере транзита углеводородного топлива, энергоэффективности, увеличения доли возобновляемых источников в производстве и потреблении энергии, а также в проведении в кратчайшие сроки очередного заседания действующих рабочих групп в сфере энергетики", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.

Кроме того, отмечает ведомство, принято решение о проведении совместных тренингов, семинаров для обмена опытом по указанным направлениям и реализации других мероприятий, представляющих взаимный интерес.

"В ходе встречи также отмечался вклад межправительственной комиссии в укрепление отношений между Азербайджаном и Казахстаном", - говорится в информации.

Как сообщалось, Шахбазов в понедельник отправился с визитом в Казахстан для участия в 18-ом заседании Совместной азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится 5 июля.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, МИНЭНЕРГО, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Баку, Анкара и Нур-Султан обсудили перспективы увеличения грузопотока по ж/д Баку-Тбилиси-Карс Формат сотрудничества Баку, Анкары и Нур-Султана укрепит связь Европы и Азии - глава МИД Азербайджана Главы МИД и Минтранса Азербайджана, Казахстана и Турции обсудят ТМТМ в Баку В Баку открылся избирательный участок для голосования казахстанцев на референдуме Баку и Нур-Султан оценили возможности поставок казахстанских энергоресурсов на мировые рынки транзитом через Азербайджан Главы ж/д ведомств Азербайджана и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере логистики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az