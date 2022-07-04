ЕК: Украина вскоре получит I транш нового пакета финпомощи, к нему добавится другая поддержка партнеров

Первый транш новой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро поступит до начала летних каникул, сообщил исполнительный вице-председатель Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Мы сейчас работаем, чтобы предоставить дальнейшую новую программу макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро. Первая часть поступит до летних каникул. Это 1 млрд евро после утверждения Европейским парламентом и государствами-членами", - сказал Домбровскис, выступая на международной конференции высокого уровня по восстановлению Украины в Лугано в понедельник.

По его словам, к этой программе также будет "добавлена другая двусторонняя и многосторонняя поддержка со стороны международных партнеров". В качестве примера он привел предоставление Германией гранта в размере 1 млрд евро Украине и выделение США пакета поддержки в $1,3 млрд.

Вызовы перед Украиной огромны, но они не являются непреодолимыми, заявила на конференции председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что страна будет нуждаться в смелых реформах.

"Реформы должны идти рука об руку с инвестициями. (. . .) Украине придется восстановить деловое доверие и привлекать больше капитала из-за границы, Украина должна будет улучшить стандарты жизни для своих граждан и Украина будет продвигаться на пути к ЕС", - сказала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что именно Еврокомиссия предложила правительству Украины создать платформу реконструкции для определения инвестиционных потребностей, координации действий, направления ресурсов и поддержки амбициозной программы реформ.

"Украина хочет быть частью нашего Европейского союза. И мы хотим, чтобы Украина стала членом. Украина очень мотивирована работать с нами в этом направлении, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать эти усилия. Потому, что путь к более сильной Украине и путь евроинтеграции - это одно и то же", - заявила глава Еврокомиссии.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в ходе конференции в Лугано предложил расширить помощь Киеву за счет создания нового инструмента - трастового фонда ЕС-Украина Gateway.

"Это дополнительный инструмент для восстановления критической инфраструктуры. С этим трастовым фондом ЕИБ надеется предоставить помощь в тех направлениях, где наиболее необходимо", - сказала вице-президент банка Тереза Червинска на конференции в понедельник.

По ее словам, уже разработан механизм, как должен функционировать этот фонд.

"Считаем, что он будет играть важную роль (. . .) для привлечения финансирования, в том числе частного", - отметила Червинска.

Она напомнила, что портфель ЕИБ на Украине составляет 7 млрд евро, и с начала военной операции на украинской территории уже было выделено около 700 млн евро.

Новая программа макрофинансовой помощи ЕС станет уже седьмой по счету. Заключительный транш по предыдущей, шестой, программе Киев получил в мае, общий объем программы составил 1,2 млрд евро.