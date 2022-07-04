Трамп заявил, что будь он президентом США, не случилось бы событий на Украине и рекордной инфляции

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в понедельник, что такие события, как "спецоперация" на Украине и растущая инфляция не произошли бы, будь он президентом США, передают американские СМИ.
"Прямо сейчас для нашей страны дела идут не очень хорошо. Выходит из-под контроля война в Европе, инфляция достигла самых высоких уровней за всю историю, цены на энергоресурсы достигли самых высоких показателей", - написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, созданной его компанией Trump Media & Technology Group.
"Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом", - добавил он.
Экс-президент также поздравил американцев с отмечаемым 4 июля Днем независимости США и заявил, что вместе с народом они "снова сделают Америку великой".
Ранее результаты опроса, проведенные бостонским Колледжем Эмерсона, показали, что экс-президент США Дональд Трамп может рассчитывать на победу над Байденом на выборах 2024 года. Так, издание The Hill со ссылкой на результаты опроса сообщало, что за Трампа на выборах, запланированных на 2024 год, выражают готовность проголосовать 44% американцев, а за Байдена - 39%.
В то же время еще 12% респондентов ответили, что предпочли бы на выборах 2024 года проголосовать за другого кандидата. Остальные респонденты не определились с ответом.
Опрос провели 28-29 июня, в нем участвовали 1,2 тыс. американцев по всей стране.
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