Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.07 $/bbl +/- WTI 108.43 +2.67 Brent 111.63 +2.60

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.07.2022 22:10

Рецессия в экономике США не является базовым сценарием Goldman Sachs - эксперт банка

Рецессия в американской экономике не является базовым сценарием экспертов Goldman Sachs Group Inc., заявила Гуприт Гилл, отвечающая в банке за стратегию на глобальном рынке активов с фиксированной доходностью, на Bloomberg Television.

Ужесточение денежно-кредитной политики в США, вероятно, продолжится, и техническая рецессия, то есть снижение ВВП в течение двух кварталов, возможна, отметила Гилл.

"Однако, что действительно имеет значение, когда мы думаем об инвестиционном ландшафте и возможностях для инвесторов на рынке с фиксированной доходностью, так это масштаб рецессии и отдельные ее характеристики", - сказала она.

По ее словам, ужесточение монетарной политики мировыми ЦБ с целью сдерживания инфляции ослабит и рост числа рабочих мест.

"Центробанки пытаются добиться небольшого ослабления рынка труда. Они хотят, чтобы компании начали сокращать планы найма, но это не означает масштабных сокращений", - отметила Гилл.

Как сообщалось, Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на июньском заседании сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл не исключил возможности ее подъема на такую же величину и на июльском заседании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РЕЦЕССИЯ, GOLDMAN, МНЕНИЕ


Похожие новости


Экономика США вошла в рецессию в феврале - NBER Экономика США в 2019 году может столкнуться с рецессией - Орешкин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az