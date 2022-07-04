Рецессия в экономике США не является базовым сценарием Goldman Sachs - эксперт банка

Рецессия в американской экономике не является базовым сценарием экспертов Goldman Sachs Group Inc., заявила Гуприт Гилл, отвечающая в банке за стратегию на глобальном рынке активов с фиксированной доходностью, на Bloomberg Television.
Ужесточение денежно-кредитной политики в США, вероятно, продолжится, и техническая рецессия, то есть снижение ВВП в течение двух кварталов, возможна, отметила Гилл.
"Однако, что действительно имеет значение, когда мы думаем об инвестиционном ландшафте и возможностях для инвесторов на рынке с фиксированной доходностью, так это масштаб рецессии и отдельные ее характеристики", - сказала она.
По ее словам, ужесточение монетарной политики мировыми ЦБ с целью сдерживания инфляции ослабит и рост числа рабочих мест.
"Центробанки пытаются добиться небольшого ослабления рынка труда. Они хотят, чтобы компании начали сокращать планы найма, но это не означает масштабных сокращений", - отметила Гилл.
Как сообщалось, Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на июньском заседании сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл не исключил возможности ее подъема на такую же величину и на июльском заседании.
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