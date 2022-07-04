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ТЭК 04.07.2022 21:11

Цены на нефть ускорили рост

Цены на нефть ускорили рост на торгах в понедельник на фоне опасений физического сокращения предложения на мировом рынке.

Так, экспорт нефти из Ливии резко снизился из-за политического кризиса в стране, который привел к приостановке работы двух крупнейших экспортных терминалов. Тем временем, Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) предупредила о готовящейся забастовке работников отрасли, из-за которой производство в стране может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки, газа - на 292 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Кроме того, в выходные произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Mongstad норвежской Equinor. Возгорание на единственном в Норвегии НПЗ было потушено, однако часть мощностей, задействованных в производстве некоторых видов нефтепродуктов, пострадала, отмечается в сообщении компании.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 составляет $113,64 за баррель, что на $3,59 (3,26%) выше цены на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,85 (1,71%), до $110,28 за баррель. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводятся из-за выходного в США (День независимости), в связи с чем активность на рынке ниже обычной.

"Ожидаемая забастовка в Норвегии усиливает опасения дефицита поставок, - отмечает аналитик по сырьевому сектору UBS Group AG Джованни Стауново. - Поддержку рынку также оказывает общее увеличение аппетита к риску".

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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