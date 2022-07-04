Черное море не единственный маршрут вывоза зерна из Украины, нужно изучить альтернативы - Джонсон

Необходимо изучить возможные альтернативные пути вывоза зерна из Украины, если маршрут через Черное море и Босфорский пролив окажется заблокированным, заявил в понедельник премьер Британии Борис Джонсон.
"Нам нужно все интенсивнее рассматривать альтернативные способы вывоза зерна с Украины, если мы не может воспользоваться морским путем, Босфорским проливом", - приводит The Guardian слова премьера с выступления в британском парламенте.
По его словам, в частности, следует изучить возможность транспортировки этих грузов по Дунаю.
Премьер также заявил, что турецкая сторона прикладывает все усилия для урегулирования ситуации. Однако обстановка "зависит от согласия россиян дать вывезти это зерно", добавил Джонсон.
В последнее время в разных районах мира наблюдаются проблемы с продовольствием. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала угрозу продовольственного кризиса с российской военной операцией на Украине, отметив, что "Россия по-прежнему блокирует миллионы тонн остро необходимого зерна".
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