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Финансы 04.07.2022 21:32

ФНС включила Азербайджан в перечень для автообмена страновыми отчетами

Федеральная налоговая служба (ФНС) России включила Азербайджан в перечень иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами.

ФНС, в целом, включила в перечень 7 юрисдикций - Азербайджан, Бахрейн, Гибралтар, Казахстан, Макао, Оман и Турцию.

При этом из перечня исключена Великобританию и три ее офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси.

В результате количество юрисдикций, с которыми осуществляется обмен страновыми отчетами с Российской Федерацией, достигло 76 (67 стран и 9 территорий).

Россия в мае 2016 года подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, а в январе 2017 года - об автоматическом обмене страновыми отчетами о международных группах компаний, в 2018 году состоялись первые обмены информацией в автоматическом режиме.

Было введено понятие международной группы компаний, участники которой обязаны представлять в налоговый орган уведомление об участии в ней и страновые сведения по ней.

Такую информацию должны предоставлять крупнейшие международные группы компаний, консолидированная выручка которых за финансовый год превышает 750 млн евро.

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Тэги: РОССИЯ, МИР, НАЛОГИ, ИНФОРМОБМЕН


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