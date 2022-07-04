Британия включила в санкционные списки по России еще шесть физических лиц и один новостной сайт

Британские власти добавили в санкционные списки, связанные с РФ, еще шесть физических лиц и один новостной сайт, сообщается в понедельник в документе Минфина Британии.

Под санкции попали следующие лица, связанные с деятельностью СМИ: Михаил Синелин, Аэлита Мамакова, Евгений Глотов, Юрий Федин, Дарья Дугина, Алена Чугулева.

Кроме того, в списки включили зарегистрированный в Турции сайт United World International, который, по версии Лондона, "распространяет дезинформацию в пользу России".

Введенные санкции предполагают замораживание активов.