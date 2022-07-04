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Дальнее зарубежье 04.07.2022 21:51

Британия включила в санкционные списки по России еще шесть физических лиц и один новостной сайт

Британские власти добавили в санкционные списки, связанные с РФ, еще шесть физических лиц и один новостной сайт, сообщается в понедельник в документе Минфина Британии.

Под санкции попали следующие лица, связанные с деятельностью СМИ: Михаил Синелин, Аэлита Мамакова, Евгений Глотов, Юрий Федин, Дарья Дугина, Алена Чугулева.

Кроме того, в списки включили зарегистрированный в Турции сайт United World International, который, по версии Лондона, "распространяет дезинформацию в пользу России".

Введенные санкции предполагают замораживание активов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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