Не менее шести человек погибли, более 20 пострадали в результате стрельбы в штате Иллинойс

По меньшей мере шесть человек погибли и 24 получили ранения, когда неизвестный открыл стрельбу в американском штате Иллинойс на параде в честь Дня независимости США, передают местные СМИ.

Стрельба произошла в городе Хайленд-Парк близ Чикаго. Все пострадавшие доставлены в местные больницы.

В заявлении администрации города говорится, что правоохранительные органы ищут подозреваемого в совершении преступления. Полиция призвала жителей покинуть район, где произошел инцидент.

Телеканал CNN отмечает, что подозреваемый - белый мужчина в возрасте 18-20 лет.

В свою очередь мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг заявила, что все мероприятия по случаю праздника отменили.