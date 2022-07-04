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Дальнее зарубежье 04.07.2022 22:26

Не менее шести человек погибли, более 20 пострадали в результате стрельбы в штате Иллинойс

По меньшей мере шесть человек погибли и 24 получили ранения, когда неизвестный открыл стрельбу в американском штате Иллинойс на параде в честь Дня независимости США, передают местные СМИ.

Стрельба произошла в городе Хайленд-Парк близ Чикаго. Все пострадавшие доставлены в местные больницы.

В заявлении администрации города говорится, что правоохранительные органы ищут подозреваемого в совершении преступления. Полиция призвала жителей покинуть район, где произошел инцидент.

Телеканал CNN отмечает, что подозреваемый - белый мужчина в возрасте 18-20 лет.

В свою очередь мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг заявила, что все мероприятия по случаю праздника отменили.

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Тэги: США, ПРАЗДНИК, СТРЕЛЬБА, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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