Франция из-за роста заражений COVID-19 может ввести санитарные пропуска на границах - правительство

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в связи с обстановкой из-за коронавирусной инфекции в стране предложила позволяющий ввести санитарные пропуска на границах законопроект, который в ближайший понедельник рассмотрит Национальное собрание.
"Это даст возможность расширить некоторые абсолютно необходимые распоряжения, чтобы противостоять продолжению эпидемии COVID-19 в нашей стране", - приводит во вторник газета Le Figaro слова официального представителя правительства и бывшего министра здравоохранения Оливье Верана.
Он уточнил, что законопроект не предусматривает других мер борьбы против эпидемии коронавируса.
Это означает, поясняет издание, что будущий закон не предусматривает ни продолжения после 31 июля возможности восстановления чрезвычайного санитарного положения, ни возврата к санитарным или вакцинным пропускам для доступа в ряд многолюдных мест.
При этом файлы с информацией о результатах проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции и о вакцинации граждан будут храниться до 31 марта следующего года, так как "нельзя позволить себе остановить наблюдение за распространением вируса".
Ранее председатель Научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси высказал в эфире канала RTL предположение, что пик этой седьмой "волны" заражений, начавшейся в конце мая, вероятно, будет достигнут в разгар отпускного периода в конце июля.
По последним данным, опубликованным на сайте правительства Франции, среднее число ежедневных подтвержденных заражений коронавирусом в стране на начало июля превышало 99 тыс. случаев при росте за неделю на более 57%.
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