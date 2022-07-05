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ТЭК 05.07.2022 16:04

Бюджет РФ в июне получил дополнительно 138,9 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам июня 2022 года составило положительную величину - 138,9 млрд руб., сообщил Минфин РФ во вторник.

Министерство объяснило это переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июле в размере 259,1 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в июне совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 398 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

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Тэги: РОССИЯ, БЮДЖЕТ, ДОХОДЫ


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