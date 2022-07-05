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Дальнее зарубежье 05.07.2022 16:48

Работники транспорта во Франции запланировали забастовку перед началом периода летних каникул

Профсоюзы французской железнодорожной компании SNCF призвали работников транспорта устроить массовую забастовку 6 июля, сообщил телеканал БФМ-ТВ.

В рамках забастовки планируется значительно сократить количество рейсов поездов, в частности, высокоскоростных. В профсоюзах указали, что движение железнодорожного транспорта будет осуществляться с большими перебоями.

Французские СМИ напоминают, что летние школьные каникулы официально начинаются 7 июля, и накануне многие семьи отправляются отдыхать, поэтому вокзалы и аэропорты бывают переполнены, даже когда нет забастовок.

К железнодорожникам могут присоединиться и сотрудники парижских аэропортов. Профсоюзы сотрудников аэропортов объявили о планах провести забастовку в период с 8 по 10 июля, в частности, в международном аэропорту Шарль-де-Голль.

Работники транспорта недовольны условиями труда, в частности зарплатами. Они требуют повышения зарплат на фоне высокой инфляции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТРАНСПОРТ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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