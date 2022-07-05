Инфляция в ОЭСР в мае ускорилась до 9,6% - максимум с августа 1988 года

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в мае взлетели на 9,6% в годовом выражении после подъема на 9,2% месяцем ранее.
Это максимальные темпы повышения с августа 1988 года.
Для сравнения, в мае 2021 года инфляция составляла 3,9%.
Ускорение темпов роста цен в позапрошлом месяце было зафиксировано во всех государствах за исключением Колумбии, Японии, Люксембурга и Нидерландов. В десяти странах подъем выражался двухзначным числом, а наиболее сильным повышение было в Турции, Эстонии и Литве.
Рост стоимости энергоносителей в государствах ОЭСР в мае ускорился до 35,4% с 32,9% в предыдущий месяц. При этом цены на продукты питания подскочили на 12,6% против 11,5% в апреле.
Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в мае выросли на 6,4% после повышения на 6,2% месяцем ранее, говорится в сообщении организации.
В странах G7 инфляция повысилась до 7,5% с 7,1% в апреле, в G20 - до 8,8% с 8,5%.
Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в мае усилилась до 8,1% с 7,4% в предыдущий месяц, потребительские цены без учета цен на продукты и энергоносители увеличились на 3,8% против апрельских 3,5%.
Предварительная оценка статистического управления Европейского союза указала на ускорение темпов роста HICP в июне до 8,6% и ослабления базовой инфляции до 3,7%.
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