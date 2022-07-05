Главы МИД Швеции и Финляндии заверили, что все решения об экстрадиции курдов в Турцию будет принимать Верховный суд

Главы МИД Швеции Анн Линде и Финляндии Пекка Хаависто заверили, что будут соблюдать договоренности с Турцией по борьбе против терроризма, но при этом не стали гарантировать экстрадицию курдов по турецким запросам.
"Мы будем полностью выполнять условия меморандума, но в нем нет никаких списков (людей, который нужно экстрадировать - ИФ) или чего-то подобного", - заявила глава МИД Швеции Анн Линде, отвечая на вопрос, поступали ли в Швецию новые запросы из Турции об экстрадиции лиц после подписания меморандума в Мадриде на саммите НАТО.
"В меморандуме мы заверили Турцию, что будем серьезно относиться к борьбе с терроризмом, и все запросы на экстрадицию будут проходить процедуру согласно порядку, прописанному в нашем законодательстве. Верховный суд будет принимать окончательные решения... Иных путей будет", - подчеркнула она.
Со своей стороны, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что насколько ему известно, из Турции не было новых запросов на экстрадицию конкретных лиц из Финляндии.
"Насколько мне известно, новых запросов не было", - сказал он, отвечая на тот же вопрос.
"Финляндия не является убежищем для террористов, и не хочет им быть в будущем. Мы ужесточаем наше законодательство, и это было отмечено в меморандуме, и я думаю, что это важно", - добавил Хаависто.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Швеции, среди прочего, пообещали ему экстрадировать в Турцию 73 террориста. Эти высказывания вызвали тревогу у проживающих в Швеции курдов.
На саммите НАТО в Мадриде Эрдоган согласился прекратить блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. В обмен на это обе скандинавские страны приняли ряд обязательств. Многие из них касаются борьбы против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Турецкие власти предупреждали, что если Стокгольм и Хельсинки не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Анкара вновь заблокирует их вступление в НАТО.
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