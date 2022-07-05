SOCAR и Узбекнефтегаз подписали «дорожную карту» для расширения сотрудничества

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и «Узбекнефтегаз» договорились о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере, подписали соответствующую «дорожную карту», сообщил первый вице-президент, врио президента SOCAR Ровшан Наджаф.

«В ходе моей встречи (в Ташкенте –ИФ) с председателем правления Узбекнефтегаз Мехриддином Абдуллаевым подписана «Дорожная карта» расширения сотрудничества между компаниями SOCAR и Узбекнефтегаз», - написал Наджаф в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь, согласно информации, размещенной на сайте «Узбекнефтегаз», в ходе встречи Наджафа и Абдуллаева были обсуждены перспективы сотрудничества и совместной реализации проектов в нефтегазовой сфере, а также результаты взаимодействия.

«Стороны также обсудили текущее состояние реализации совместных проектов и рассмотрели механизмы по их ускорению. Отдельно обсуждались перспективы совместной реализации проектов в нефтегазовой и нефтегазохимических отраслях, в частности, возможности обмена технологиями и профессиональным опытом, достигнута предварительная договоренность о совместном изучении проектов», - говорится в информации.

Кроме того, отмечалась важность налаживания сотрудничества между «НИПИнефтегаз SOCAR» и «УзЛИТИнефтгаз».

«В ходе встречи также были обсуждены возможности ознакомления сотрудников SOCAR успешным опытом компании Узбекнефтегаз в области газохимии с выездом на производственные предприятия общества, а также вопросы повышения экспортного потенциала нефтегазовой и нефтегазохимической продукции Узбекистана при поддержке компании SOCAR», - говорится в информации.

Как сообщалось ранее, в мае 2018 года BP Exploration, SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали Меморандум о взаимопонимании, в мае 2019 года - Соглашение о совместных исследованиях для оценки разведочного потенциала на трех инвестиционных блоках в Устюртском регионе Узбекистана. Cоглашение предусматривает геологоразведку на узбекской части акватории Аральского моря, Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках Устюртского региона.

Н.Аббасова