Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.07 $/bbl +/- WTI 108.91 +0.48 Brent 113.50 +1.87

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.07.2022 15:42

SOCAR и Узбекнефтегаз подписали «дорожную карту» для расширения сотрудничества

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и «Узбекнефтегаз» договорились о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере, подписали соответствующую «дорожную карту», сообщил первый вице-президент, врио президента SOCAR Ровшан Наджаф.

«В ходе моей встречи (в Ташкенте –ИФ) с председателем правления Узбекнефтегаз Мехриддином Абдуллаевым подписана «Дорожная карта» расширения сотрудничества между компаниями SOCAR и Узбекнефтегаз», - написал Наджаф в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь, согласно информации, размещенной на сайте «Узбекнефтегаз», в ходе встречи Наджафа и Абдуллаева были обсуждены перспективы сотрудничества и совместной реализации проектов в нефтегазовой сфере, а также результаты взаимодействия.

«Стороны также обсудили текущее состояние реализации совместных проектов и рассмотрели механизмы по их ускорению. Отдельно обсуждались перспективы совместной реализации проектов в нефтегазовой и нефтегазохимических отраслях, в частности, возможности обмена технологиями и профессиональным опытом, достигнута предварительная договоренность о совместном изучении проектов», - говорится в информации.

Кроме того, отмечалась важность налаживания сотрудничества между «НИПИнефтегаз SOCAR» и «УзЛИТИнефтгаз».

«В ходе встречи также были обсуждены возможности ознакомления сотрудников SOCAR успешным опытом компании Узбекнефтегаз в области газохимии с выездом на производственные предприятия общества, а также вопросы повышения экспортного потенциала нефтегазовой и нефтегазохимической продукции Узбекистана при поддержке компании SOCAR», - говорится в информации.

Как сообщалось ранее, в мае 2018 года BP Exploration, SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали Меморандум о взаимопонимании, в мае 2019 года - Соглашение о совместных исследованиях для оценки разведочного потенциала на трех инвестиционных блоках в Устюртском регионе Узбекистана. Cоглашение предусматривает геологоразведку на узбекской части акватории Аральского моря, Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках Устюртского региона.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SOCAR, УЗБЕКИСТАН, КАРТА/ДОРОЖНАЯ


Похожие новости


SOCAR, BP могут подписать СРП по инвестиционным блокам в Узбекистане – Минэнерго Узбекистан предлагает SOCAR и BP совместное геологическое изучение 3 блоков SOCAR может принять участие в геологоразведочных работах на месторождениях Узбекистана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az