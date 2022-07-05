Нефть перешла к снижению на тревогах по поводу спроса, Brent у $111,76 за баррель

Цены на нефть начали снижаться в ходе торгов во вторник из-за опасений, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители, пишет CNBC.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 подешевели на $1,74 (1,53%) - до $111,76 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,51 (0,47%) - до $107,92 за баррель.