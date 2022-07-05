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ТЭК 05.07.2022 15:50

Нефть перешла к снижению на тревогах по поводу спроса, Brent у $111,76 за баррель

Цены на нефть начали снижаться в ходе торгов во вторник из-за опасений, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители, пишет CNBC.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 подешевели на $1,74 (1,53%) - до $111,76 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,51 (0,47%) - до $107,92 за баррель.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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