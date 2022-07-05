Профицит госбюджета Азербайджана в I полугодии составил 8,9% к доходам, сводного – 21%

Профицит госбюджета Азербайджана в I-ом полугодии 2022 года составил 1 млрд 268,9 млн манатов или 8,9% к бюджетным доходам за отчетный период, отмечается в данных министерства финансов.
Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в отчетный период составили 14 млрд 205,5 млн манатов (прогноз выполнен на 107,4%). По сравнению с первым полугодием 2021 года бюджетные доходы увеличились на 20,8%.
В структуре доходов поступления по линии Государственной налоговой службы составили 6 млрд 482,1 млн манатов (146,7% от прогноза, рост по сравнению с аналогичным периодом 2021г на 49,3%), в том числе от ненефтяного сектора – 4 млрд 381,3 млн манатов (рост на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) или 67,6% всех сборов по линии ведомства.
Поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 2 млрд 539,7 млн манатов (122,8% от прогноза, рост по сравнению с 6 месяцами 2021 года – на 24,6%).
Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 4 млрд 648 млн манатов (прогноз исполнен на 73,1%), прочие доходы – 164,2 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 371,5 млн манатов.
В апреле-июне 2022 года доходы госбюджета составили 7 млрд 195,9 млн манатов.
Расходы госбюджета за январь-июнь 2022 года составили 12 млрд 855,1 млн манатов (рост на 11,6% по сравнению с первым полугодием 2021 года), прогноз выполнен на 100,6%.
Социальные расходы составили 5 млрд 799,8 млн манатов или 44,8% всех расходов госбюджета за отчетный период. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 13,5%.
Текущие расходы госбюджета в первом полугодии составили 8 млрд 714,1 млн манатов или 67,4% всех расходов госбюджета, капитальные – 3 млрд 434,8 млн манатов (26,5% всех расходов), расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 787,7 млн манат (6,1% всех расходов).
В январе-июне 2022 года расходы госбюджета составили 7 млрд 307,1 млн манатов.
По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана за первое полугодие 2022 года составили 18 млрд 149,7 млн манатов (рост на 18,4%), расходы – 14 млрд 343 млн манатов (рост на 12,5%), профицит – 3 млрд 806,7 млн манатов или 21% к доходам (рост на 47,7%).
Прогноз по доходам госбюджета на 2022 год составляет 29 млрд 197,8 млн манатов, расходам - 32 млрд 303,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2022 год прогнозируется на уровне 3 млрд 106 млн манатов или 2,7% ВВП.
Х.Насирзаде
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