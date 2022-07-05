В ВС Азербайджана открыт Центр по кибербезопасности

Минобороны Азербайджана сообщает об открытии Операционного центра по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности оборонного ведомства.
«Центр оборудован современными системами автоматического управления. Оснащенный новейшим технологическим оборудованием, центр будет обеспечивать кибербезопасность путем непрерывного мониторинга и контроля пространства информационно-коммуникационных технологий Вооруженных сил Азербайджана», - отмечается в информации оборонного ведомства.
В церемонии открытия центра принял участие министр обороны Закир Гасанов.
В центре будет осуществляться деятельность по регулярному отслеживанию и управлению информационно-коммуникационными технологиями и системами командного управления, своевременному обнаружению угроз, проведению цифровых расследований, проверок электронной безопасности и иных мероприятий.
Х.Насирзаде
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