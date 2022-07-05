ИГИЛ взял на себя ответственность за обстрел автомобиля с талибами в Герате

Филиал ИГИЛ "Хорасан" взял на себя ответственность за нападение на колонну автомашин движения "Талибан" в городе Герат, на западе Афганистана, сообщило во вторник информационное агентство Aamaj News.

"На видео, опубликованном на сайте, аффилированном с этой группой Amaq, видно, что автомобиль талибов поражен градом пуль", - говорится в сообщении.

Накануне агентство сообщило, что в результате нападения на автомашину 207-го корпуса "Аль-Фарук" движения "Талибан" в Герате ранено 16 человек.

"Источники в Герате сообщают, что сегодня утром неизвестные вооруженные люди обстреляли автомашину с талибами в центре города. Сотрудники службы безопасности талибов говорят, что нападавшие, которых было трое, бросили гранаты в автомобиль, после чего началась перестрелка" - говорилось в сообщении.

Агентство со ссылкой на представителя службы безопасности талибов в Герате Махмуд Шаха Расули уточнило, что талибы убили одного из нападавших, двое других бежали из района.

Между тем, свидетели происшествия говорят, что конфликт длился почти полчаса, в районе велась интенсивная перестрелка. Также есть жертвы среди гражданского населения.