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Социум 05.07.2022 22:19

Спрос на микросхемы слабеет на фоне замедления продаж ПК, спада на рынке криптовалют

Начавшийся в период пандемии коронавируса мировой бум спроса на полупроводники, спровоцировавший дефицит микросхем, начал демонстрировать первые признаки ослабления на фоне сокращения продаж персональных компьютеров и обвала на рынке криптовалют.

Спрос на ноутбуки и другие гаджеты падает в связи с высокой инфляцией, из-за которой потребители воздерживаются от покупки более новой техники на смену той, что была приобретена за прошедшие пару лет на фоне перехода на удаленный режим работы и обучения, пишет The Wall Street Journal.

Снижение на рынке криптовалют ослабило спрос и на микросхемы, используемые для майнинга.

Спрос по-прежнему остается активным в ряде сфер, включая автомобильный сектор и производство дата-центров, однако общее снижение аппетита потребителей заставляет ряд гигантов в отрасли, включая Intel Corp. и Nvidia Corp., прогнозировать турбулентность на рынке после двух лет растущего спроса.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер в июне сказал, что прогноз на второе полугодие текущего года стал более нестабильным и что компания постарается скорректировать расходы и инвестиции, исходя из новой реальности. Intel временно заморозила наем новых сотрудников в подразделении микросхем для ПК в июне и приняла ряд других мер по сокращению расходов.

Производитель чипов памяти Micron Technologies Inc., в свою очередь, дал сдержанный прогноз выручки на текущий год, при этом главный исполнительный директор Санджей Мехротра предупредил, что "ситуация со спросом в отрасли ухудшилась" в условиях падения продаж ПК и смартфонов. Компания сообщила, что отказывается от ряда запланированных расходов, чтобы приспособиться к новой обстановке на рынке.

Топ-менеджеры производителей, ритейлеры и дистрибьюторы говорят, что слабость рынка стала более ярко выраженной в последние месяцы.

Nvidia замедляет темпы поиска персонала, готовясь к ослаблению показателей в двух ключевых сферах - игровой и майнинговой. Микросхемы компании используются для мощных вычислительных задач с целью майнинга новых криптовалютных токенов, а также пользуются спросом у геймеров. На текущий момент, однако, компания отмечает ухудшение ситуации в обеих сферах, акции Nvidia в первом полугодии 2022 года упали на 48%.

Поставки ПК, как ожидается, сократятся на 8,2% в текущем году, до 321,2 млн единиц, согласно данным International Data Corp., которая ухудшила свой прогноз в июне. Эти цифры существенно контрастируют с теми, что наблюдались на пике пандемии: поставки выросли на 13% за первый ее год и на 15% - за второй.

Аналитики становятся все более пессимистичны в отношении дальнейших продаж компаний в отрасли. В феврале эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что выручка Intel во втором квартале составит около $18,4 млрд. Теперь же консенсус-прогноз предусматривает показатель на уровне менее $18 млрд, что ниже собственного прогноза Intel.

Прогнозы продаж Nvidia за аналогичный период также были ухудшены - на 4% - и теперь соответствуют прогнозу компании на уровне $8,1 млрд.

При этом ожидания пересматривают не только производители микросхем, но и другие технологические гиганты. Так, Microsoft Corp.в июне ухудшила прогноз прибыли на фоне роста доллара, который оказывает давление на продажи за рубежом. Кроме того, компания замедлила темпы подбора персонала.

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Тэги: МИР, МИКРОСХЕМЫ, СПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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