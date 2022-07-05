Спрос на микросхемы слабеет на фоне замедления продаж ПК, спада на рынке криптовалют

Начавшийся в период пандемии коронавируса мировой бум спроса на полупроводники, спровоцировавший дефицит микросхем, начал демонстрировать первые признаки ослабления на фоне сокращения продаж персональных компьютеров и обвала на рынке криптовалют.
Спрос на ноутбуки и другие гаджеты падает в связи с высокой инфляцией, из-за которой потребители воздерживаются от покупки более новой техники на смену той, что была приобретена за прошедшие пару лет на фоне перехода на удаленный режим работы и обучения, пишет The Wall Street Journal.
Снижение на рынке криптовалют ослабило спрос и на микросхемы, используемые для майнинга.
Спрос по-прежнему остается активным в ряде сфер, включая автомобильный сектор и производство дата-центров, однако общее снижение аппетита потребителей заставляет ряд гигантов в отрасли, включая Intel Corp. и Nvidia Corp., прогнозировать турбулентность на рынке после двух лет растущего спроса.
Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер в июне сказал, что прогноз на второе полугодие текущего года стал более нестабильным и что компания постарается скорректировать расходы и инвестиции, исходя из новой реальности. Intel временно заморозила наем новых сотрудников в подразделении микросхем для ПК в июне и приняла ряд других мер по сокращению расходов.
Производитель чипов памяти Micron Technologies Inc., в свою очередь, дал сдержанный прогноз выручки на текущий год, при этом главный исполнительный директор Санджей Мехротра предупредил, что "ситуация со спросом в отрасли ухудшилась" в условиях падения продаж ПК и смартфонов. Компания сообщила, что отказывается от ряда запланированных расходов, чтобы приспособиться к новой обстановке на рынке.
Топ-менеджеры производителей, ритейлеры и дистрибьюторы говорят, что слабость рынка стала более ярко выраженной в последние месяцы.
Nvidia замедляет темпы поиска персонала, готовясь к ослаблению показателей в двух ключевых сферах - игровой и майнинговой. Микросхемы компании используются для мощных вычислительных задач с целью майнинга новых криптовалютных токенов, а также пользуются спросом у геймеров. На текущий момент, однако, компания отмечает ухудшение ситуации в обеих сферах, акции Nvidia в первом полугодии 2022 года упали на 48%.
Поставки ПК, как ожидается, сократятся на 8,2% в текущем году, до 321,2 млн единиц, согласно данным International Data Corp., которая ухудшила свой прогноз в июне. Эти цифры существенно контрастируют с теми, что наблюдались на пике пандемии: поставки выросли на 13% за первый ее год и на 15% - за второй.
Аналитики становятся все более пессимистичны в отношении дальнейших продаж компаний в отрасли. В феврале эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что выручка Intel во втором квартале составит около $18,4 млрд. Теперь же консенсус-прогноз предусматривает показатель на уровне менее $18 млрд, что ниже собственного прогноза Intel.
Прогнозы продаж Nvidia за аналогичный период также были ухудшены - на 4% - и теперь соответствуют прогнозу компании на уровне $8,1 млрд.
При этом ожидания пересматривают не только производители микросхем, но и другие технологические гиганты. Так, Microsoft Corp.в июне ухудшила прогноз прибыли на фоне роста доллара, который оказывает давление на продажи за рубежом. Кроме того, компания замедлила темпы подбора персонала.
Фуад Ахундов: в Армении наступил благоприятный момент перевести свою историографию на научные «рельсы»
Президент Азербайджана утвердил межправительственные документы с Израилем, Монголией и Индонезией
Иран может в считаные недели получить достаточно урана для ядерной бомбы - спецпосланник США
Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Турция постарается за 10 дней решить вопрос о коридоре для вывоза зерна с Украины - Эрдоган
Военная активность Ирана в Красном море достигла максимального за десятилетие уровня - глава Минобороны Израиля
Боррель предупредил главу МИД Ирана, что шансы возродить СВПД вскоре могут уменьшиться
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготная кредитная карта от Yelo Bank до 10 000 манатов
«Nar» присоединился к Глобальному договору ООН в поддержку целей устойчивого развития
Банк Республика представил новую карту для предпринимателей «Business Plus»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ