Блинкен встретится с главой МИД Китая, обсудит отношения страны с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И в рамках встречи глав МИД G20, они обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию на Украине, сообщает во вторник The Washington Post.
"Ключевой целью встречи станет усиление мер, нацеленных на то, чтобы конкуренция между нашими странами не вызвала конфронтацию и не порождала неверные оценки ситуаций", - сообщил изданию американский чиновник на условиях анонимности.
Он отметил, что на встрече также будет подниматься вопрос Украины, в частности, у Блинкена будет шанс высказать свое мнение по поводу отношений России и Китая.
Эта встреча станет первой для Блинкена и Ван И с октября 2021 года. При этом отмечается, что госсекретарь США на G20 не планирует встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с которым они не виделись с начала спецоперации России на Украине.
Встреча глав МИД "большой двадцатки" пройдет на острове Бали 7-8 июля.
В ВС Азербайджана открыт Центр по кибербезопасности
Компании готовы инвестировать до 60 млн манатов в новые проекты в Агдамском промпарке - Джаббаров
ВС Азербайджана не открывали огонь в направлении Армении - Минобороны
Azpetrol увеличила число АЗС в Азербайджане до 92
Shell стал очередным инвестором в катарском СПГ-проекте стоимостью $29 млрд
Бюджет РФ в июне получил дополнительно 138,9 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий
КЦ «Азербайджан» драку в мурманском Ковдоре считает провокацией
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19, один летальный исход
Азербайджан получил от ВОЗ тест-наборы на оспу обезьян – Минздрав
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготная кредитная карта от Yelo Bank до 10 000 манатов
«Nar» присоединился к Глобальному договору ООН в поддержку целей устойчивого развития
Банк Республика представил новую карту для предпринимателей «Business Plus»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ