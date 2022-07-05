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Дальнее зарубежье 05.07.2022 16:23

Блинкен встретится с главой МИД Китая, обсудит отношения страны с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И в рамках встречи глав МИД G20, они обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию на Украине, сообщает во вторник The Washington Post.

"Ключевой целью встречи станет усиление мер, нацеленных на то, чтобы конкуренция между нашими странами не вызвала конфронтацию и не порождала неверные оценки ситуаций", - сообщил изданию американский чиновник на условиях анонимности.

Он отметил, что на встрече также будет подниматься вопрос Украины, в частности, у Блинкена будет шанс высказать свое мнение по поводу отношений России и Китая.

Эта встреча станет первой для Блинкена и Ван И с октября 2021 года. При этом отмечается, что госсекретарь США на G20 не планирует встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с которым они не виделись с начала спецоперации России на Украине.

Встреча глав МИД "большой двадцатки" пройдет на острове Бали 7-8 июля.

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