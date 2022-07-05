Цены на электричество в Европе достигли рекорда

Цены на электроэнергию в Европе достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений из-за сокращения поставок российского газа на континент, что может оказать долгосрочное негативное влияние на промышленность и домохозяйства, пишет Financial Times.
В Германии стоимость контрактов с поставкой в следующем году в понедельник подскочила до рекорда в 325 евро за МВт.ч и превзошла предыдущий максимум, который был зафиксирован в декабре. Котировки аналогичных контрактов во Франции удвоились с начала года и достигла 366 евро за МВт.ч.
Цены на электричество сильно зависят от стоимости газа, которая сейчас находится на максимуме за последние четыре месяца. По сравнению с прошлым годом газ подорожал в четыре раза из-за ограничений на поставки из России.
Ситуация усугубляется проблемами с техническим обслуживанием на большом количестве французских атомных станций. Соседние страны используют дополнительные объемы газа для выработки электроэнергии для Франции, при этом Европа пытается накопить запасы на зиму, опасаясь дальнейшего сокращения российского экспорта.
"Это не та ситуация, которую кто-либо в Германии видел в своих графиках даже год назад", - заявил руководитель отдела проектов исследовательской фирмы Aurora Energy Ханнс Кениг.
Согласно данным Федерального сетевого агентства ФРГ, в июне нетто-экспорт во Францию составил около 600 тыс. МВт.ч электроэнергии по сравнению с 300 тыс. МВт.ч нетто-импорта годом ранее. Великобритания также ежедневно поставляет во Францию электричество в объеме, сравнимом с 10% внутреннего спроса.
Высокие цены отражают ожидания трейдеров, что ситуация с ограниченными поставками газа продлится еще минимум год, отмечает аналитик по электроэнергетике ICIS Уильям Пек.
"Во время COVID-19 у газа было недостаточно инвестиций в новую производственную инфраструктуру, и спрос вернулся быстрее, чем люди ожидали. Цены начали расти год назад", - сказал он, при этом российско-украинский конфликт придал этому процессу "турбонаддув".
Германия планирует вернуть в строй до 10 ГВт мощностей угольной энергетики, но аналитики говорят, что из-за рекордно высоких цен на уголь это не принесет сильного облегчения рынку электроэнергии.
В результате стремительного повышения стоимости импортных энергоносителей и ослабления производственного сектора внешнеторговый баланс Германии в мае стал отрицательным впервые с 1991 года. Дефицит составил 1 млрд евро.
Власти Гамбурга в минувшие выходные предупредили жителей, что зимой может потребоваться нормирование горячей воды, если нехватка газа будет такой же острой.
Высокая стоимость электричества уже привела к снижению потребления. Пек из ICIS сказал, что спрос на электроэнергию в Германии за последние четыре месяца упал на 5% по сравнению с предыдущим годом из-за более высоких расходов, что в основном связано с сокращением операций промышленных потребителей.
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