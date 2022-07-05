Azpetrol увеличила число АЗС в Азербайджане до 92

Азербайджанская компания «Azpetrol Ltd» ввела в эксплуатацию в Хатаинском районе Баку автозаправочную станцию (АЗС) после реконструкции.

«Azpetrol, принимая во внимание увеличение спроса и многочисленные предложения, осуществила реконструкцию на АЗС «Nobel», расположенной на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку. В результате реконструкции газозаправочная станция была преобразована в топливозаправочную, на которой также создан пост для заправки сжиженным газом (LPG)», - говорится в сообщении компании.

Таким образом, общее число АЗС компании «Azpetrol Ltd» увеличилось до 92.

Azpetrol ltd осуществляет свою деятельность в Азербайджане с 1997 года. Компания владеет сетью из 92 АЗС, 3 станциями по заправке сжиженным газом (пропан-бутан), 1 CNG-терминалом для общественного транспорта, 3 нефтебазами для хранения топлива, автобазой для бензовозов, 100 автомобилями для бесперебойной доставки топлива на АЗС, автостоянкой.

На действующих АЗС расположены 4 поста для заправки CNG, 2 поста для заправки сжиженным газом и 17 пунктов для зарядки электромобилей, 8 мотелей, а также объекты общественного питания (кафе, автомойки, рынок) для оказания различных услуг.

Первая АЗС компании - "Спартак" - была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку.

Н.Аббасова