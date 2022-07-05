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Происшествия 05.07.2022 16:49

КЦ «Азербайджан» драку в мурманском Ковдоре считает провокацией

Полиция устанавливает обстоятельства массовой драки в Ковдоре (моногород на западе Мурманской области), сообщили во вторник "Интерфаксу" в УМВД России по Мурманской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на понедельник у одного из кафе в Ковдоре. В ходе драки пострадали четыре человека, в отдел полиции были доставлены восемь участников.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

На следующую ночь на улицы Ковдора вышли десятки местных жителей. Очевидцы и местные СМИ в онлайн-режиме публиковали видеозаписи с собравшимися, которые выкрикивали, в том числе ксенофобские лозунги в адрес одной из сторон конфликта. При этом полиция вела усиленное патрулирование улиц в Ковдоре.

"Сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры по охране общественного порядка. Нарушений общественного порядка не допущено. В настоящее время сотрудники полиции продолжают оперативные мероприятия по установлению лиц, принимавших участие в конфликте", - заявили агентству в пресс-службе областного УМВД.

В региональном управлении Росгвардии добавили, что сотрудники ведомства "оказывают содействие полицейским в обеспечении общественного порядка" в Ковдоре.

Со своей стороны прокуратура Мурманской области проведет во вторник днем в Ковдоре прием граждан, "целью которого является обсуждение событий, произошедших в ночь на 4 июля", сообщается на странице администрации Ковдорского округа в соцсетях.

В Мурманской областной общественной организации "Культурный центр "Азербайджан" (КЦ "Азербайджан") отметили, что причина инцидента не в межнациональных отношениях.

"По нашей информации, произошла провокация. На самом деле это продолжение событий двухлетней давности, когда группы местных ребят нашим землякам сожгли машины и вымогали деньги. Наши отказываются платить", - рассказал агентству председатель КЦ "Азербайджан" Афил Гусейнов.

Помощник председателя КЦ "Азербайджан" Гусейналы Гусейнов добавил, что всего в Ковдоре проживает около 50 азербайджанцев. Они не покинули город после ночных событий, но остаются на связи с руководством КЦ.

"Эта ситуация в центре внимания всех структур. Сегодня мы приглашены на рабочую встречу с губернатором Мурманской области", - сказал он.

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Тэги: МУРМАНСК, АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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