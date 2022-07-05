В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19, один летальный исход

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 49 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 437, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 17 случаев.

За прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 718 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 465 человека (+ 12 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 254 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 403 тестов на коронавирус против 1 тыс. 574 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 974 тыс. 930 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков