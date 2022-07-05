Ирак в июне повысил экспорт нефти на 2,2% - до 3,373 млн б/с

Ирак в июне экспортировал 101,191 млн баррелей нефти, или 3,373 млн баррелей в сутки, что на 2,21% больше, чем суточные показатели в мае, сообщает Iraq Oil & Gas News со ссылкой на министерство нефти страны.

Выручка от продажи нефти за месяц составила $11,505 млрд при средней цене $113,7 за баррель.

С нефтяных месторождений в Центральном и Южном Ираке было продано 97,98 млн барр. нефти, с месторождений Киркука через порт Джейхан экспортированные объемы составили 2,91 млн барр.