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ТЭК 05.07.2022 19:48

Ирак в июне повысил экспорт нефти на 2,2% - до 3,373 млн б/с

Ирак в июне экспортировал 101,191 млн баррелей нефти, или 3,373 млн баррелей в сутки, что на 2,21% больше, чем суточные показатели в мае, сообщает Iraq Oil & Gas News со ссылкой на министерство нефти страны.

Выручка от продажи нефти за месяц составила $11,505 млрд при средней цене $113,7 за баррель.

С нефтяных месторождений в Центральном и Южном Ираке было продано 97,98 млн барр. нефти, с месторождений Киркука через порт Джейхан экспортированные объемы составили 2,91 млн барр.

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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ИЮНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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