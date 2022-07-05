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Здравоохранение 05.07.2022 20:30

Во Франции за сутки выявили более 200 тыс. случаев заболеваний коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Франсуа Брон во вторник сообщил, что за последние сутки количество заражений COVID-19 превысило отметку в 200 тыс., информирует "Фигаро".

"Мы регистрировали порядка 120 тыс. случаев заражений в среднем за прошедшую неделю, но сегодня мы отметили, что это количество превысило отметку в 200 тыс.", - передает "Фигаро" слова Брона.

Ранее премьер Франции Элизабет Борн в связи с обстановкой вокруг коронавирусной инфекции в стране предложила ввести санитарные пропуска на границах.

Председатель Научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси высказывал в эфире канала RTL предположение, что пик седьмой волны заражений, начавшейся в конце мая, вероятно, достигнет пика в разгар отпускного периода в конце июля.

Франсуа Брон вступил в должность главы минздрава Франции в понедельник, сменив на этом посту Оливье Верана. Ранее Брон занимал должность главы профессионального объединения французских служб скорой помощи.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАНИЯ, АНТИРЕКОРД


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