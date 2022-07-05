Боррель предупредил главу МИД Ирана, что шансы возродить СВПД вскоре могут уменьшиться

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил по телефону главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, что возможности для восстановления соглашения по иранской ядерной программе могут вскоре сократиться, принимать решения нужно сейчас.
"Снова поговорил с иранским министром иностранных дел. Если мы хотим заключить соглашение, решения необходимы сейчас. Это все еще возможно, но вскоре политических возможностей для возрождения СВПД может стать меньше", - написал Боррель в твиттере.
В конце июня в Дохе между Ираном и США прошли переговоры, нацеленные на устранение пробелов для возвращения к функционированию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения 2015 года по иранской ядерной программе. Западные СМИ со ссылкой на заявления иранских официальных лиц тогда сообщали, что переговоры завершились безрезультатно. Координировал переговоры политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.
Официальный представитель Борреля Петер Стано до этих переговоров заявлял: в ЕС рассчитывают, что встреча представителей Ирана и США в Катаре станет этапом на пути восстановления СВПД.
Ранее министр иностранных дел Ирана заявлял, что "если американская сторона будет действовать реалистично, то на данном этапе и в ходе этого раунда переговоров соглашение достигнуто будет".
Издание Politico отмечало, что, после того, как переговоры в Вене по восстановлению сделки по иранской ядерной программе зашли в тупик, "Иран значительно продвинулся вперед с ядерной программой, в том числе в сфере обогащения урана".
В 2015 году Иран и страны "шестерки" посредников - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.
Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Последний раунд прервался в марте и до сих пор не возобновился.
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