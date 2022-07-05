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Происшествия 05.07.2022 19:52

На территорию Узбекистана упали реактивные снаряды из Афганистана

На приграничной территории Узбекистана упали пять реактивных снарядов, предположительно они были выпущены с территории Афганистана, заявил во вторник узбекский МИД.

"5 июля 2022 года около 16:20 на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте узбекского МИД.

При этом отмечено, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле (квартале) "Мажнунтол" города Термеза (на юге Узбекистана близ границы с Афганистаном), пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Снаряды обезврежены подразделением саперов.

"В настоящее время, компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин данного инцидента", - подчеркивается в сообщении МИД.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, СНАРЯДЫ, ИНЦИДЕНТ


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