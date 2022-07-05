Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.07 $/bbl +/- WTI 108.91 +0.48 Brent 113.50 +1.87

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.07.2022 20:01

Эрдоган поддержал усилия президента Узбекистана по обеспечению стабильности в Каракалпакстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора во вторник с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым выразил поддержку его усилиям по обеспечению мира и стабильности в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"Президент Турции выразил твердую поддержку усилиям главы нашего государства по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Республике Каракалпакстан", - говорится в сообщении.

По ее данным, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на втором заседании Совета стратегического партнёрства, состоявшегося в Ташкенте в марте этого года.

"Рассмотрены вопросы расширения узбекско-турецких многоплановых отношений, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарных сферах", - отмечается в сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями по предстоящему саммиту Организации тюркских государств, который состоится в ноябре 2022 года в Самарканде.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником Курбан хайит (Курбан-байрам - ИФ), пожелали братским народам двух стран благополучия и процветания, добавили в пресс-службе президента Узбекистана.

Беспорядки произошли в столице Республики Каракалпакстан городе Нукусе 1-2 июля. Правоохранительными органами были задержаны 516 человек. Генпрокуратура Узбекистана по факту беспорядков возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй. В результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм, 243 пострадали, 94 из них госпитализированы.

В соответствии с указом президента с 3 июля по 2 августа на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили это решение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТУРЦИЯ, КАРАКАЛПАКСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az