Эрдоган поддержал усилия президента Узбекистана по обеспечению стабильности в Каракалпакстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора во вторник с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым выразил поддержку его усилиям по обеспечению мира и стабильности в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба узбекского лидера.
"Президент Турции выразил твердую поддержку усилиям главы нашего государства по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Республике Каракалпакстан", - говорится в сообщении.
По ее данным, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на втором заседании Совета стратегического партнёрства, состоявшегося в Ташкенте в марте этого года.
"Рассмотрены вопросы расширения узбекско-турецких многоплановых отношений, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарных сферах", - отмечается в сообщении.
Собеседники также обменялись мнениями по предстоящему саммиту Организации тюркских государств, который состоится в ноябре 2022 года в Самарканде.
Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником Курбан хайит (Курбан-байрам - ИФ), пожелали братским народам двух стран благополучия и процветания, добавили в пресс-службе президента Узбекистана.
Беспорядки произошли в столице Республики Каракалпакстан городе Нукусе 1-2 июля. Правоохранительными органами были задержаны 516 человек. Генпрокуратура Узбекистана по факту беспорядков возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй. В результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм, 243 пострадали, 94 из них госпитализированы.
В соответствии с указом президента с 3 июля по 2 августа на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили это решение.
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