Лидеры Узбекистана и России обсудили отношения двух стран, события в Нукусе

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин обсудили по телефону во вторник ситуацию в Каракалпакстане, а также вопросы укрепления отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба узбекского лидера.
"В начале беседы Президент России выразил поддержку решительным мерам, принятым главой нашего государства по стабилизации ситуации в Каракалпакстане", - говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.
По данным пресс-службы, были рассмотрены вопросы укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества двух стран.
"С удовлетворением отмечена активизация двусторонних контактов и взаимных обменов. С начала года объем взаимной торговли вырос на 35%. Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов и программ культурно-гуманитарного сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки, рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках очередного заседания Совета глав государств ШОС в городе Самарканде, добавили в пресс-службе президента Узбекистана.
Беспорядки произошли в столице Республики Каракалпакстан городе Нукусе 1-2 июля. Правоохранительными органами были задержаны 516 человек. Генпрокуратура Узбекистана по факту беспорядков возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй. В результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм, 243 пострадали, 94 из них госпитализированы.
В соответствии с указом президента с 3 июля по 2 августа на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили это решение.
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