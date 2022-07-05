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Бизнес и законодательство 05.07.2022 21:47

Япония направила ООН $17 млн для решения проблем с украинским зерном

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила во вторник, что получила от Японии $17 млн для хранения украинского зерна и увеличения экспорта, сообщает The Guardian.

Организация отметила, что эти деньги пойдут на пластик и модульные контейнеры, необходимые для хранения зерна, которые понадобятся после сбора урожая в июле-августе.

Украинские фермеры кормят себя и миллионы людей по всему миру, отметил представитель ФАО.

"Гарантия того, что они могут продолжать производить, безопасно хранить и иметь доступ на другие рынки, жизненно необходима для усиления продовольственной безопасности на Украине, также важно, чтобы страны-импортеры получали это зерно по приемлемой цене", - добавил представитель ФАО.

В последнее время в разных районах мира наблюдаются проблемы с обеспечением продовольственными товарами. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала угрозу продовольственного кризиса с военной операцией на Украине.

Между тем президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад пренебрегает базовыми принципами мировой экономики, в результате экономический кризис приобретает хронический характер, наблюдаются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты.

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Тэги: ЯПОНИЯ, УКРАИНА, ЗЕРНО, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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