Золото подешевело до минимума за полгода, алюминий - за год

Цены на золото упали до минимума за полгода, ниже $1800 за унцию, на фоне укрепления курса доллара США до максимума за 22 года по отношению к евро, сообщает MarketWatch.

Котировки августовских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов во вторник снижается на 1,8% - до $1769 за унцию. Серебро с поставкой в сентябре потеряло в цене 2,8% и стоит $19,12 за унцию.

Сентябрьские контракты на палладий подешевели на 1,9% - до $1902 за унцию, октябрьские на платину - на 2%, до $854 за унцию.

Алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) подешевел до минимума за год на фоне вялого спроса и значительных объемов производства, сообщает Trading Economics. Контракты с поставкой через три месяца снизились в цене во вторник на 1,4% - до $2427 за тонну.

Базовые металлы находятся под существенным давлением, поскольку агрессивная денежно-кредитная политика центральных банков мира, направленная на сдерживание инфляции, угрожает замедлению темпов глобального экономического роста. При этом китайские компании продолжают наращивать выпуск алюминия после спада, вызванного антиковидными ограничениями.

Котировки сентябрьских контрактов на медь на NYMEX рухнули на 4,5% - до $3,44 за фунт. Контракты с поставкой через три месяца подешевели на LME на 1,1% - до $7887 за тонну, что является минимальной отметкой с февраля 2021 года.

Традиционно эксперты полагают, что изменение цен на медь показывает направление движения мировой экономики в ближайшем будущем. Падение стоимости металла, который используется во многих отраслях, говорит о высокой вероятности ухудшения экономической ситуации.

На участников рынка негативное влияние оказывают растущие риски экономической рецессии, которая может привести к падению спроса на сырьевые товары. Цены вероятнее всего продолжат снижаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, хотя существует вероятность технической коррекции в ближайшее время, считают аналитики Citic Futures Co.