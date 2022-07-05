Европейские акции заметно упали во вторник на фоне слабых статданных

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги резким снижением после публикации слабых статданных о деловой активности в еврозоне, усиливших опасения рецессии в валютном блоке.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 2,11% и составил 400,68 пункта.

Германский индекс DAX упал на 2,91% и закрылся на минимальной отметке за 20 месяцев, пишет Trading Economics. Французский САС 40 потерял 2,68%, британский FTSE 100 снизился на 2,86%, итальянский FTSE MIB - на 3%, испанский IBEX 35 - на 2,5%.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, в июне опустился до 52 пунктов с 54,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным. Предварительные данные указывали на снижение до 51,9 пункта.

Показатель активности в сфере услуг валютного блока в прошлом месяце уменьшился до 53 пунктов с майских 56,1 пункта.

Сводный PMI Германии в июне снизился до 51,3 пункта с 53,7 пункта. В сфере услуг страны PMI упал до 52,4 пункта с 55 пунктов.

Июньское значение сводного PMI Франции составило 52,5 пункта по сравнению с майскими 57 пунктами. Индекс деловой активности в сфере услуг опустился до 53,9 с 58,3 пункта.

Котировки акций британского производителя потребительских товаров Supreme PLC рухнули на 32% после того, как компания предупредила о снижении показателей выручки и прибыли в новом фингоду из-за падения спроса. В минувшем финансовом году она нарастила выручку на 7%, скорректированную EBITDA - на 9%.

Цена бумаг фармкомпании AstraZeneca Plc снизилась на 0,1%. Компания договорилась о покупке биотехнологической TeneoTwo Inc. в рамках сделки, сумма которой может составить до $1,27 млрд.

Стоимость норвежской нефтегазовой компании Equinor ASA опустилась на 3,3%. Equinor объявила о приостановке работ на трех месторождениях (Gudrun, Oseberg South и Oseberg East) из-за стартовавшей в ночь на вторник забастовки сотрудников.

Акции скандинавской авиакомпании SAS AB подешевела более чем на 10%. Авиаперевозчик подал заявление о банкротстве в суд США на фоне забастовок пилотов.

Капитализация германской медиакомпании ProSiebenSat.1 Media SE упала на 6,9%. Аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендацию для акций компании до "продавать" с "нейтрально".

Бумаги британской сети супермаркетов J Sainsbury PLC прибавили в цене 1,1%. Компания сообщила, что ее финпоказатели за первый финквартал совпали с ожиданиями.

Рыночная стоимость нидерландской онлайн-аптеки Shop Apotheke Europe NV подскочила на 12% на новости о росте продаж во втором квартале на 14,7% в годовом выражении, до 287 млн евро.

Лидерами снижения в Stoxx 600 стали акции польской KGHM Polska Miedz S.A. (-11,8%), немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG (-10,4%) и энергетической фирмы Uniper SE (-9,4%).