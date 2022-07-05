Военная активность Ирана в Красном море достигла максимального за десятилетие уровня - глава Минобороны Израиля

Военные Ирана действуют в Красном море в настоящее время активнее, чем когда-либо за десятилетие, заявил во вторник министр обороны Израиля Бенни Ганц.
"За последние месяцы мы зарегистрировали наиболее значительное за десятилетие присутствие Ирана в этой зоне. Это прямая угроза международной торговле, поставкам энергоресурсов и глобальной экономике", - приводит Times of Israel слова министра во время встречи с коллегами из Греции и Кипра.
"Сегодня мы можем подтвердить, что Иран систематически присутствует в Красном море, его боевые корабли патрулируют южный регион", - пояснил министр.
При этом он продемонстрировал спутниковые снимки иранских фрегата, десантного корабля и двух вспомогательных судов.
Кроме этого, Ганц предупредил, что испытанную в конце июня Ираном ракету-носитель, предназначенную для вывода спутников на орбиту, могут также оснастить боеголовкой.
"Это испытание демонстрирует, что иранский режим имеет возможность создавать межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достигать центра Европы", - сказал министр.
Он добавил, что кроме того, у Ирана уже есть баллистические ракеты и беспилотники, способные долетать до Восточного Средиземноморья.
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